Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Enver Furkan Çelebioğlu