Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle yıktı

Maçtan dakikalar

15. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Muhammet Demir iyi kontrol edemedi ve top auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içerisinde kafayla vuruş yapan Rahmanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

22. dakikada Enner Valencia, rakibe yaptığı hareketten dolayı direkt kırımızı kart gördü. Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

33. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak Altay'da kaldı.

43. dakikada Robert Muriç'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Ferdi kornere gönderdi.

49. dakikada ceza sahası yayının gerisinden topa vuran İrfan Can'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muriç'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

54. dakikada sağ kanattan ilerleyen Osayi Samuel'e faul yapan Adil, ikinci sarının ardından kırmızı kart gördü. Her iki takım da karşılaşmaya 10 kişi devam ediyor.

55. dakikada Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta Szalai, penaltı noktasından topa iyi yükseldi. Szalai'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Ferdi'nin ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada sol kanattan topu ceza sahasına gönderen Bytyqi'nin ortasını iyi değerlendiren Muhammet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Osayi Samuel'in ceza sahasına yerden gönderdiği top, kaleci Sehic'de kaldı.

89. dakikada ceza sahasının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın şutu barajda kaldı.

90. dakikada Ferdi'nin ortasına Pedro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+5 dakikada sol çaprazdan topa sert vuran Ucheuchukwu'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.





Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Javier Calvo Quesada, Guilherme Haubert Sitya, Amir Hadziahmetovic, Robert Muric (Endri Çekici dk. 64), Soner Dikmen, Amar Rahmanovic (Uğurcan Yazğılı dk. 58), Zymer Bytyqi (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Muhammet Demir (Ucheuchukwu Mubiru İkpeazu dk. 90 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Karahan Yasir Subaşı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Bruno Lourenço Paz

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Lemos (Serdar Dursun dk. 31), Attila Szalai, Luan Peres Petroni, Ferdi Kadıoğlu, Willian Souza Arao, Miha Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 71), Lincoln Henrique (Osayi Samuel dk. 46), Emre Mor (İrfan Can Kahveci dk. 46), Diego Martin Rossi (Joao Pedro Galvao dk. 71), Enner Valencia

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique Vernes, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Crespo Da Silva

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Gol: Muhammet Demir (dk. 66) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Enner Valencia (dk. 22) (Fenerbahçe), Adil Demirbağ (dk. 54) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Francisco Javier Calvo Quesada, Soner Dikmen (Konyaspor)

Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü - Hüseyin Samet Öksüz

