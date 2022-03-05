Konyaspor - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

KONYASPOR 2 - 0 GALATASARAY
MAÇTAN DAKİKALAR
8' Ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic sol taraftaki Bytyqi'ye pasını verdi. Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0
12' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Pena'da kaldı.
17' Ceza sahası yayında topla buluşan Gomis'in yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
20' Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Adil'in kafa vuruşu üst direğe çarptı, dönen topu Rahmanovic kafayla filelere yolladı. 2-0
36' Ceza sahasın sol çaprazında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan
Yedekler: Erten, Cikalleshi, Çekiçi, Barış, Musa, Oğulcan, Mpoku, Alberk, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Kerem, Cicaldau, Gomis
Yedekler: Muslera, Jankat, Elabdellaoui, Taylan, Babel, Mohamed, Ömer, Morutan, Halil, Semih
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Ahmed Hassan (dk. 8), Rahmanovic (dk. 20) (Konyaspor)