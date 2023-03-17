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Konyaspor-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım!

Konyaspor-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım!
Konyaspor-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.

KONYASPOR 0 - 1 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

1' Konya'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

3' Konyaspor'un genç futbolcusu Mahir Emreli sağdan ceza sahasına girerek pasını penaltı noktasına çevirdi. Galatasaray savunmasında Dubois, tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Sağ kanatta topla buluşan Boey, ceza sahasına orta denedi. Icardi'ye gelmeden savunmada Calvo, topu kafayla uzaklaştırdı.

15' Konyaspor'da Mahir Emreli, Dubois'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Mahir Emreli

16' Konyaspor'da Ahmet Oğuz'da sarı kart gördü.Sarı Kart - Ahmet Oguz

32' GOL! Galatasaray Rashica ile maçta öne geçti.Gol - Milot Rashica

36' Konuk ekipte hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı belirlenen Icardi de sarı kart gördü.Sarı Kart - Mauro Icardi

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İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış, Kerem, Icardi

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