Konyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Maçtan dakikalar
19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
26. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayan Eysseric'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı ortaya iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.
50. dakikada kaleci Sehic'in ceza sahası içindeki pas hatası sonrası top penaltı noktası üzerinde Hajradinovic'te kaldı. Hajradinovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
68. dakikada savunmadan topu kapan Hadziahmetovic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diof meşin yuvarlağa dokundu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
82. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ikpeazu'nun pasıyla ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Guilherme'nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada sol kanatta Ben Ouanes'in ceza yayına çevirdiği topa bekletmeden vuran Hajradinovic'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo (Kahraman dk. 72), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak (Amilton dk. 79 ?), Oğulcan (Bruno Paz dk. 46), Çekiçi, Bytyqi (Diouf dk. 56), Muhammet (Ikpeazu dk. 72)
Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Soner, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ben Ouanes, Hajradinovic (Celina dk. 90+5 ?), Tırpan, Eysseric (Koita dk. 83 ?), Fall, Ali (Aytaç dk. 46), Ahmet (Tunay dk. 77)
Yedekler: Erdem, Donk, Bruma, Oğuzhan, Petretta, Berat
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Hajradinovic (dk. 50) (Kasımpaşa), Guilherme (dk. 82) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Hajradinovic, Ertuğrul, Koita, Bruma (Kasımpaşa), Ahmet Oğuz, Kahraman, Ikpeazu, Calvo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin
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