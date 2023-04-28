Konyaspor ile Trabzonspor 44. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Konyaspor geride kalan haftalar sonunda 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puanla 8. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 45 puanla 6. basamakta bulunuyor.

44. randevu

Konyaspor ile Trabzonspor, bu maçla beraber Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 43 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 21 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 50 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 68 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 21 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 4 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 23 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 24 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle bitmişti.

Cihan Aydın düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, Süper Lig'de 5 maç yönetti. Bu maçların 3'ünü ev sahibi, 2'sini ise deplasman takımları kazandı.

Enver Furkan Çelebioğlu



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