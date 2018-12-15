Konyaspor Kasımpaşa CANLI İzle| Konya Kasımpaşa Kaç Kaç?

Konyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle... Konya Kasımpaşa maçı kaç kaç gibi aradığınız detaylarla karşınızdayız. İşte zorlu maça dair bilgiler...

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Kasımpaşa tüm futbolcularıyla 2021 yılına kadar anlaştı

Bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'de zirve yarışına ortak olan Kasımpaşa'da tüm futbolcularla 2021 yılına kadar anlaşma sağlandı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden sportif direktör Nursal Bilgin imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır" denildi.

Konyaspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Konya Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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Mustafa Denizli: "Futbolun hayatta kalması için altyapıya önem verilmeli"

Türk futbolunun ele alındığı “Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını” panelinde konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, futbolun hayatta kalması için altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Denizli, “Yabancı hakem bekleniyorsa ülke toptan batmış demektir” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve spor yorumcusu Haldun Domaç'ın yaptığı "Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını” panelinde geçmişten günümüze Türk futbolunun durumunu ele alan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türk futbolunda giderilmesi gereken eksikliklerin olduğunu kaydetti.

Son 30-40 yıla bakıldığında futbol ekonomisinde büyük gelişmeler olduğunu söyleyen Denizli, “Futbolumuzda bir arpa yolu diyebileceğimiz kadar olsa da ilerleme kaydediliyor. Özellikle son 30-40 yıla bakıldığında futbol ekonomisinde büyük bir gelişme var. 20-30 yıl önce altyapıdan çok futbolcu çıkardık. Ancak istediğimiz konuma daha gelemedik. Demek ki bu konuda eksiklerimiz, yanlışlarımız var. Doğru yolu bulabilmek için gerekenleri ortak akılla yerine getirmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Süper Lig'de ilk hedeflerinin Avrupa bileti almak olduğunu kaydeden Denizli, “Önümüzde iki tane yol var. İlk yol ligin ilk dördünde olmak. Diğer yol ise kupa yoludur. İkisine de varız” dedi.