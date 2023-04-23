Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında galip

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme'nin ortasına arka direkte Mame Diouf kafayı vururken, kaleci Günay topu kornere çeldi.

13. dakikada Bahoken'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Mamadou Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan filelere gitti. 1-0

26. dakikada Bahoken'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan Alejandro Pozuelo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Calvo meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada Eyyseric'in savunma arkasına gönderdiği pasta Bahoken, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada topla ilerleyen Aytaç Kara, ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına yatarak topu çeldi.

45+6. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Guilherme ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Mame Diouf'un kafa vurulunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

74. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazdan Eysseric'in sert vuruşunda kaleci Sehic'in müdahalesiyle, kale önünde Bahoken'e de çarpan top dışarı çıktı.

75. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya pozisyonda Mame Diouf'un vuruşunda Günay meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topu önünde bulan Diouf'un yaptığı vuruşta savunmada Ben Ouanes, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2 dakikada Mounir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Hadergjonaj dk. 71), Tarkan Serbest, Ryan Donk, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Mikael Tırpan (Hajradonivic dk. 61), Valentin Eysseric, Mustafa Eskihellaç (Mounir Chouiar dk. 61), Mamodou Fall, Stephane Bahoken

Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Mickael Malsa, Yasin Özcan, Ali Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Cebrail Karayel dk. 90 ?) , Andreas Bouchalakis, Robert Muriç (Mahir Emreli dk. 39), Alejandro Pozuelo (Bruno Paz dk. 64), Carlos Moreno (Konrad Michalak dk. 64), Mame Diouf (Domagoj Pavicic dk. 89 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Mamadou Fall (dk. 13) (Kasımpaşa), Calvo (dk. 29), Mame Diouf (dk. 45+6) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mamadou Fall, Fabiano (Kasımpaşa), Calos Moreno (Konyaspor)

Enes Gümüş - Samet Yalçın



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