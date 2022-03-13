Konyaspor, Kayseri'de 2-0'dan döndü

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Cardoso'nun pasıyla sağ kanattan topa hareketlenene Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada Cikalleshi'nin kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topu Abdülkerim filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

25. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

41. dakikada Hadziahmetovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1

45. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikaleshi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

53. dakikada Bytygi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Cikalleshi takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

61. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Cikalleshi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

72. dakikada ceza sahası içerisinde Bytygi'nin çizgi üzerinden içeri çevirdiği topa Cikhalleshi gelişine vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Cardoso'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa İbrahim, ceza sahası dışında gelişine vurdu. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur, Carole (Ramazan dk. 84 ?), Cardoso, Attamah (Gökhan dk. 84 ?), Abdulkadir (İlhan dk. 69), Mane (Emrah dk. 57), Mustafa (İbrahim dk. 57), Gavranovic

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Emre Demir, Mert

Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic (Uğurcan dk. 90 ?), Amilton (Michalak dk. 78), Rahmanovic (Çekiçi dk. 60), Bytygi (Oğulcan dk. 90 ?), Cikalleshi

Yedekler: Erten, Musa, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdulkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.), Cikhalleshi (dk. 52, 61) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Attamah, Carole (Kayserispor), Abdülkerim, Skubic, Oğulcan (Konyaspor)

Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz

