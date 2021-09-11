Konyaspor kendi sahasında 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Poko'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında top Kappel'de kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Sehic kurtardı.

7. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanı son çizgisine inen Cikalleshi'nin pasında kale önündeki Soner topu ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in şutu direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahasına gönderilen topla kale önünde topla buluşan Bamba'nın şut girişimini kaleci Sehic engelledi.

41. dakikada sağ kanattan ceza alanına yapılan ortaya Murat kafa vuruşu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.

45+5. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutu kaleci Lis'te kaldı.

54. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Pinares'in ceza yayı üzerinden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

70. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Lis son anda çelmeyi başardı.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortada Ahmed Hassan dokundu fakat top az farkla yandan dışarıya gitti.

83. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direkte Ahmed Hassan'ın kafayla indirdiği topu kale önündeki Rahmanovic ağlarla buluşturdu. 3-0

90+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Rayan kafayla topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 87 ?), Amir, Çekiçi (Rahmanovic dk. 62), Serdar (Michalak dk. 62), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 70), Bytyqi (Barış dk. 87 ?)

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim (Eren dk. 46), Murat, Naderi, Poko, Thiam, Kappel (Björkander dk. 46), Pinares, Rodriguez (Rayan dk. 46), Bamba (Paixao dk. 76)

Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Tolga, Thaciano, Kazımcan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Soner (dk. 7), Abdülkerim (dk. 20), Rahmanovic (dk. 83) (Konyaspor), Rayan (90+2) (Altay)

Sarı kartlar: Poko, Pinares (Altay), Amir, Bytyqi, Rahmanovic (Konyaspor)