Konyaspor pes etmiyor, Fenerbahçe'yi takip sürüyor

Maçtan dakikalar

9. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Çekiçi'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'ın üzerine gitti.

22. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kantta kullandığı kornerde savunmadan seken top Soner'in önünde kaldı. Soner'in sert şutunu Gaziantep savunması kale çizgisinden çıkardı.

24. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasında topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa Michalak yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay gole izin vermedi.

32. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Çekiçi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Michalak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Günay başarılı oldu.

39. dakikada Doğan'ın, Hadziahmetovic'e yapılan sert müdahalesi sonrası hakem Volkan Bayarslan VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Doğan, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında arkadireğe gönderilen topa Ahmed Hassan kafayı vurdu fakat top direkten tekrar oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın kale önüne yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muhammet'in şutunu kaleci Sehic kurtardı.

56. dakikada sağ kanttan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Michalak'ın pasıyla topla buluşan Soner ceza yayı önündeki Hadziahmetovic'e pas çıkardı. Hadziahmetovic gelişine düzgün vurarak fileleri havalandırdı. 3-0

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın, ayağının dışıyla orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

74. dakikada sol kanttan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi topu yerden arka direkteki Soner'e gönderdi. Bu oyuncunun gelişine yaptı vuruşta top üstte dışarı çıktı.

87. dakikada Mirza'nın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhammet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Mpoku'nun pasıyla topla buluşan Hadziahmetovic bekletmeden arkasındaki Michalak'a pasını çıkardı. Michalak kale önünde müsait pozisyonda fileleri sarstı. 4-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil (Musa dk. 87 ?), Abdülkerim, Guilherme (Alberk dk. 87 ?), Soner (Oğulcan dk. 76), Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi (Mpoku dk. 65), Bytyqi (Cikalleshi dk. 65), Ahmed Hassan

Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay, Vetrih (Merkel dk. 75), Caulker, Toşca, Kitsiou, Furkan (Stankovski dk. 80 ?), Doğan, Maxim, Halil İbrahim (Oğuz dk. 46), Figueiredo (Mirza dk. 67), Muhammet

Yedekler: Burak, Olkowski, El Massaouidi, Recep, Hamza, Mendyl, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Çekiçi (dk. 32), Ahmed Hassan (dk. 43), Hadziahmetovic (dk. 56), Michalak (dk. 90+4) (Konyaspor), Muhammet (dk. 87) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Doğan (dk. 39) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Caulker, Kitsiou (Gaziantep FK), Skubic (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

