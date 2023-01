Konyaspor, şort sponsorluğu anlaşması imzaladı

İmza töreninde konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Nuh Kaygısız, kulübün yanında yer alan firmalara teşekkür ederek, "Futbol takımımıza maddi ve manevi yönden katkı sağlayan sponsorlarımızla anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sponsor firma Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kahraman ise konuşmasında, "Camiası ve taraftarı ile örnek bir kulüp olan Konyaspor'umuzun her zaman yanında olmaya çalışacağız. Konyaspor'umuzun başarısı için birlik olmak, destek olmak ve her şeyden önce inanmak gerekiyor. Bizim de Konyaspor'umuzun başarıdan başarıya koşacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

