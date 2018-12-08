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Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı

Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı
Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslere saldırı

Atiker Konyaspor taraftarını taşıyan otobüsler Trabzon’da saldırıya uğradı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Atiker Konyaspor'u desteklemek için maçın oynanacağı Trabzon'a 15 otobüsle giden yeşil-beyazlı taraftarı taşıyan araçlar saldırıya uğradı. Maçın oynandığı stada parkedilen otobüslerden 5'inin camları maç başlamadan önce kırıldı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, “Trabzon maçı öncesinde deplasman otobüslerimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz“ denildi. 

Saldırı taraftarın tepkisini çekerken, Trabzon'dan Konya'ya sürecek yaklaşık 900 kilometre yolculuğun kırık camlı otobüslerle yapılacağı öğrenildi.

H.İbrahim Parlak
 

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