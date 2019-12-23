Konyaspor Trabzonspor Canlı İzle | Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Trabzonspor canlı izle... Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçında da mağlup olmayan Konyaspor, en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine kendi sahasında yenilmişti. Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı. Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birinden galip ayrılabildi.

Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Konyaspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?





Konyaspor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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MUHTEMEL 11'LER!

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan- Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Fernandes, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth