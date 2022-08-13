Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Ikpeazu kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.İngiltere'nin farklı liglerinde oynayan Ikpeazu, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı. Yeni transfer, Konyaspor'da 29 numaralı formayı terletecek.

Enver Furkan Çelebioğlu