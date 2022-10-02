Konyaspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti!

Maçtan dakikalar

6. dakikada Lenjani'nin ceza sahası önü sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.

8. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Bruno Paz kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Popov'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu kornere çeldi.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mrsic'in şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Erhan kontrol etti.

45+3. dakikada Guilherme'nin sol kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Muhammet kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan direkt kaleye sert kullandığı frikikte kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.

59. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

84. dakikada Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut topu ağlara gönderdi ancak gol Umut'un elle oynadığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Michalak (Muric dk. 70), Soner (Oğulcan dk. 70), Hadziahmetovic, Bytyqi (Ikpeazu dk. 87 ?), Muhammet (Diouf dk. 77)

Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Mehmet, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

Ümraniyespor: Orkun, Popov (Del Valle dk. 80 ?), Allyson, Glumac, Lenjani, Serkan (Oğuz dk. 66), Kartal Kayra, Mrsic (Avounou dk. 46), Onur, Metehan (Geraldo dk. 46), Bettaieb (Umut dk. 66)

Yedekler: Anıl, Mert, Mustafa, Sackey, Onur

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Muhammet (dk. 45+3) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Konyaspor), Onur (Ümraniyespor)

Enver Furkan Çelebioğlu



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