Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları takımlarından umutlu

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.15'te olan maç öncesinde Süper Lig'in iki güçlü ekibi Eskişehir‘e ulaştı. Takımlarını Eskişehir'de yalnız bırakmamak için yola çıkan Konyaspor ve Fenerbahçe taraftarları maç günü kente giriş yapmaya başladı.

Çoğunluğu Yüksek Hızlı Trenle geldiği görülen Konyasporlu taraftarlar, ikinci kez Eskişehir'de iç saha maçı oynamanın heyecanını yaşarken, Eskişehirspor'un Süper Lig'den düşmesinin ardından uzun süre sonra Eskişehir'e gelen Fenerbahçeli taraftarlar da müsabaka öncesi şehir turu attı. Neredeyse tüm biletlerin satıldığı karşılaşmanın kıran kırana geçmesi bekleniyor.

“Çok gol atacağımıza inanıyoruz”

Ankara'dan maç için çocuğuyla Eskişehir'e gelen Mustafa Güdükçam, skorda fark beklediğini belirterek, “Eskişehir'e daha önce de gelmiştik, onun için erken gelip, gezdik, maça hazırlık yaptık. Skorda fark bekliyoruz, çok gol atacağımıza inanıyoruz. Ben Türkiye'den çok Avrupa'dan daha umutluyum, inşallah Avrupa'dan kupa getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnşallah bugün iyi bir sonuç alırız”

Maç için işinden izin alıp şehre eşiyle gelen sağlık personeli Cihat Akpınar, Eskişehir'i çok sevdiğini belirtti. Eşiyle birlikte bol bol gezdiklerini söyleyen Akpınar, “Sağlık teknikeriyim, Eskişehir'e gönül rahatlığı ile formamızı giyip eşimle birlikte geldik. Eskişehir'i seviyoruz, inşallah onlar da bizi seviyordur. İnşallah bugün iyi bir sonuç alırız. Biz üç maçtır gol yemeyen bir takımız. Denk bir maç bekliyorum ama gönlümüzden geçen Konya'nın kazanması” dedi.

“Mutlulukla Ankara'ya döneceğiz”

Ankara'dan maç için gelen bir başka Fenerbahçeli Selçuk Topal ise maçla alakalı şu ifadelere yer verdi;

“Bugün sabahtan geldik, kahvaltı yapacağız. Hava çok güzel, atmosfer iyi takımımız da maçı kazanırsa mutlulukla Ankara'ya döneceğiz. Konyaspor güzel bir takım. Son dönemlerde Anadolu takımları iyi, işimiz zor.”

“Taraftarlar bizi ‘hoş geldiniz' diyerek karşıladılar”

Konyasporlu Sefer isimli taraftar ise Eskişehir'de olmanın mutluluğuna değinirken, “Eskişehirsporlu taraftarlar bizi ‘hoş geldiniz' diyerek karşıladılar. Zaten bizim geçmişten Eskişehirspor ile bir kardeşlik bağımız var. Burada play-off maçı oynadık. Kardeş gibiyiz, onlarda Konya'ya geldiğinde onları da biz ağırlıyoruz. İnşallah kardeşliğimiz devam eder” diye konuştu.

“Konyaspor'un zorlayacağını düşünmüyorum”

Fenerbahçe taraftarı olan ve Samsun'dan Eskişehir'e maç için gelen Hüseyin Uzunköse, Konyaspor'u zorlanmadan geçebileceklerini belirtti. Takımının bu yıl iyi gittiğini ifade eden Uzunköse, “Son yıllara göre Fenerbahçe bu sezon iyi gidiyor. Ben bir Fenerbahçeli olarak takımımın bu sezon çok iyi başladığını düşünüyorum. Zaten Jesus'un da takımı güzel yönetiyor, bildiğiniz üzere çok iyi bir teknik adam. Güzel bir başlangıç ile bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor deplasmanının çok zorlayacağını düşünmüyorum. Ben Samsun'da yaşıyorum ama maç için Eskişehir'e geldim” dedi.

“Sevdamızın peşinden düştük yollara"

Konyaspor taraftarı olan Yunus Şenol ise erken saatte Eskişehir'e ulaştıklarını ifade ederek şöyle konuştu;

“Sevdamızın peşinden düştük yollara ve sabah erkenden geldik. Eskişehir güzel iyi bir şehir, Konyaspor'u da canı gönülden severler.”

Bahadır Turgut - Erhan Can

