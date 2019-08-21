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Konyaspor'a Ugandalı forvet

Konyaspor'a Ugandalı forvet
Konyaspor'a Ugandalı forvet

Konyaspor anlaşma sağladığı Uganda Milli Takım oyuncusu Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Ugandalı futbolcu Farouk Miya ile anlaşmaya vardı. Son olarak Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcu için basına kapalı olarak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. 

Konyaspor'a 3 yıllık imza atan Miya, stadyuma ve tesislere hayran kaldığını belirterek, "Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bu süre içinde Konyaspor'a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum" dedi. 

Uganda Milli Takımı'nda 30 maçta 11 gole imza atan Farouk Miya, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyecek.  

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