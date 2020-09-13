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Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

Konyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı.

Konyaspor Teknik Direktör Bülent Kormaz'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını tamamladı. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaştığını duyurdu. Son olarak Çaykur Rizespor'da görev alan İsmail Kartal, Şubat 2020'de Rizespor'daki görevinden ayrıldı. Daha önce Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü takımlarının teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal ile resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Ahmet Ataş

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