Konyaspor'un yeni transferi Bouchalakis: 'Elimden gelen her şeyi yapacağım'

Konyaspor'un, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'tan sezon sonuna kadar kiraladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Bouchalakis, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Kiralama ücreti ödenmeden takıma dahil edilen Yunan futbolcu, Konyaspor gibi büyük camiaya ve kulübe katıldığı için çok memnun olduğunu ifade ederek, “Şu anda oyuncularla ve takımla tanışmak için dört gözle bekliyorum. Bütün taraftarlar için, Konyaspor Kulübü için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yüzde 100 enerjimi vereceğim. Elbette geleceğe umutla bakıyorum. Şu an antrenmanlara ve maça katılmak için heyecanla bekliyorum” dedi.

“Yabancılık çekeceğimi zannetmiyorum”

Konyaspor taraftarıyla ilgili de konuşan Bouchalakis, “Öncelikle geldiğim takımdaki ve bölgedeki taraftarlar da olabildiğince ateşli, hırslı ve gayretliydi. Bundan dolayı yabancılık çekeceğimi hiç zannetmiyorum. Elbette onlarla da tanışmayı dört gözle bekliyorum. Onların tepkilerini görmek benim için normal bir şey olacak. Taraftarların hissiyatının nasıl olduğunu biliyorum. Elbette takıma çok büyük katkıları olacak. Onları memnun etmek için bütün emeğimi ve eforumu göstereceğim” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu





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