Kop Dağı Geçidinde kar ve tipi etkili oldu

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Bayburt'ta yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bayburt - Erzurum karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidinde karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparken zaman zaman sisin de etkili olduğu güzergahta araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, Bayburt'ta bugün havanın karla karışık yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği kaydedildi.



Öznur Demir

