Kop tünelinde göçük: 5 işçi yaralandı

Olay, bugün öğleden sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce 5 işçi göçükten çıkarılarak ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin üçünün sağlık durumunun iyi olduğu ikisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öznur Demir



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