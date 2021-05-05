Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rusya'ya bağlı Udmurtya'nın Glazov şehrinde bir kadının 2 çocukla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç ikiye ayrıldı. Ağacın kopan parçası elektrik kablolarının üzerine düşerken, ağırlığı taşıyamayan teller de koptu. Elektrik akımı nedeniyle büyük bir parlama oluşurken, kadın ve çocuklar ise ağacın ve tellerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken, yoldan geçenler kadın ve çocukların yanına koştu.

Udmurtya yerel basını, kadın ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktarırken, bölgede hala fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ve halkın sokağa çıkmaması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

Erhan Altıparmak

