Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Karacan evindeki körelmiş bıçakları birbirine sürterek bilemek istedi. Bir süre sonra bıçakları bileyen Karacan, bıçaklardan birini kaydırmasıyla sol elinin parmaklarından birini keserek kopardı. Kopan parmağını eline alan ve kesilen yeri bez parçası ile saran adam yardım çağırmak için mahalle kahvehanesine gitti.

Bu sırada tesadüf eseri mahalleden geçen itfaiye ekipleri Karacan'ı o şekilde görünce hemen müdahale ederek, kesilen bölgeye tampon uygulayıp ardından sağlık ekipleri çağırdı. İtfaiyeciler bu arada dezenfekte edip buzla koruma altına aldıkları kopan parmağı da sağlık ekiplerine teslim etti. Karacan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karacan'ın kopan parmağı başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Serdar Uzkaya