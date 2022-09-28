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Koparmanın cezası 109 bin 593 TL!

Koparmanın cezası 109 bin 593 TL!
Koparmanın cezası 109 bin 593 TL!

Akdeniz sahillerini süsleyen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın 109 bin 593 TL cezası olan kum zambakları, yoğun çiçekli dönemine girmesiyle görsel şölen sunmaya başladı.

Koparmanın cezası 109 bin 593 TL! - Tıkla İzle

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan turizm ve üretim şehri Mersin'de sahiller kum zambakları ile renklendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları Eylül ayının son günlerinde yoğun çiçekli dönemine girdi. Çiçekleriyle gelinliğini giyen kum zambakları birçok sahil bandında göze çarparken, bu alanda da çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde ise yoğunluğu dikkat çekti. Sahil boyunca ortaya çıkan kum zambakları çiçekleriyle görsel şölen sunarken, enstitünün bitki besleme ve süs bitkileri bölümü tarafından kültüre alınması açısından proje başlatıldı.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

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