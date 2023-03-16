Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı

Kaza, Kırıkkale Kalecik karayolu üzerindeki Kargınalçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (30) idaresindeki 06 AN 148 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarpması neticesinde yaklaşık 260 metre sürüklenerek takla attı. Şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolculardan R.K. (60), N.K. (58), E.K. (29) ve N.K. (2) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hasan Ay

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