Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırınca Kaza Yaptı

Olay Aydın - İzmir Karayolu üzerinde saat 19:30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinde seyir halinde olan 09 ABS 255 plakalı araç sürücüsü N.E. bir anda yola atlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. refüje çarparak savruldu. Yolun diğer tarafına savrulan araç kaldırıma çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin yapılması sonrasında N.E. ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs kafesinde ezilme olduğu tespit edilen N.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken eşi de kaza sonrasında kısa süreli şok yaşadı. Sürücü N.E. ve eşinin kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir faciayı engelledi. Kaza sonrasında araç çekici marifetiyle çekilirken, polis soruşturma başlattı.