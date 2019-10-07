Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kaza bugün saat 9.30 sıralarında Ürgüp - Kayseri Yolu 10. Km'de meydana geldi. Kayseri istikametine seyreden 50 FS 802 plakalı otomobil, Bozca köyü yakınlarında aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak yolun sağında bulunan alana devrildi.

Kazayı görenlerin yardım etmesi sonucu araçta bulunan biri çocuk 3 kişi araçtan çıkarılırken, araçta bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Şerif Taşar