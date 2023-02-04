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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kamyonete çarptı

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kamyonete çarptı
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kamyonete çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönde park halinde bulunan kamyonete çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı kamyonete çarptı - Tıkla İzle

Kaza, D-100 karayolu Gebeş mevkiinde 2 Şubat Perşembe günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54 TT 180 plakalı otomobil sürücüsü C.M.B. yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil, park halindeki 54 ZE 632 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralan otomobildeki bir kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Yıldırım

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