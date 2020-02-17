İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler

Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler
Köpeğe çarpmamak için ölümden döndüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, duvara çarparak kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen araçtaki iki kardeş ölümden döndü.

Kaza sabah saatlerinde İzmit Umuttepe mevkii Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail E. idaresindeki 59 TS 144 plakalı otomobilin, seyir halinde ilerlediği sırada önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, kaldırama çıkarak üniversite kampüsünün duvarına çarparak durabildi. Büyük hasar gören sağ çıkan İsmail E. (20) ve yanında kardeşi Mustafa E. (17) kazanın şokunu uzun süre üstlerinden atamadı.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile yoldan kaldırılırken iki kardeşi ise yakınları teselli etti.

Murat Kanber
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.