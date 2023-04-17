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Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 1 yaralı
Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün idaresindeki otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Taşköprü-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Melih S. idaresindeki, 28 AK 863 plakalı Peugeot marka otomobil ile yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, Hüseyin Y. yönetimindeki 37 LG 071 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada Necmettin Melih S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Öerkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necmettin Melih S. hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Emre Yılmaz
 

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