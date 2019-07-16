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Köpeğe tekme atan şahıs kamerada

Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
Köpeğe tekme atan şahıs kamerada

Kadıköy’de polis ekipleri, yerde yatan köpeğe tekme atarak eziyet eden İsmail T.(61) isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçundan bin 763 lira para cezasına çarptırıldı.

Köpeğe tekme atan şahıs kamerada - Tıkla İzle

Şahsın köpeğe tekme attığı anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir hayvana eziyet edildiği ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, köpeğe tekme atarak eziyet ettiği tespit edilen 61 yaşındaki İsmail T. isimli şahsı aynı gün içerisinde gözaltına aldı. Köpeğe tekme atan şahıs hakkında, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet” suçundan bin 763 lira para cezası uygulandı. Daha sonra şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Şahsın yerde yatan köpeğe tekme attığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde yatan köpeğe tekme atıyor, köpek de yerinden kalkıp yürüyerek oradan uzaklaşıyor.  

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