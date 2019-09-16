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Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kamerada

Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kamerada
Köpeği ezmemek için takla attı, o anlar kamerada

Balıkesir'de bir araç sürücüsünün yola fırlayan köpeği ezmemek için yaptığı manevra sonucu meydana gelen kaza an be an kameraya yansıdı

Balıkesir - İzmir yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kaza, başka bir sürücünün araç kamerasına an be an yansıdı. 45 AD 645 plakalı araç sürücüsü yola fırlayan köpeği ezmemek için manevra yapınca takla atarak yolun kenarına savruldu. O anlara şahit olan aile ise gördükleri kazanın paniği ile yola fırlayan köpeğe tepki gösterdi. Yol kenarına savrulan aracın içindeki vatandaşların yardımına ise yine olayı araç kamerasına kaydeden sürücü ve ailesi yetişti. Aile hemen 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Araçta 2 yolcu olduğu öğrenilirken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Taşkın Sarıca

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