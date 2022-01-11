Köpeği havlıyor diye komşusunu sırtından bıçakladı

Olay, Yeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.'nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat Ç. komşusu Serkan Ç.'yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.

İlk müdahale polisten

Bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı.

Kaçan Murat Ç.'yi ise polis kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mehmet Buldu - İlkay Altay

