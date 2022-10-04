Köpeği için kemik şeklinde pasta hazırlattı: 'Bobi'ye doğum günü yaptı

Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, ilginç bir olaya imza attı. Şerif Macit, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği Bobi'yi unutmadı ve onun için Beyoğlu Dolapdere semtinde doğum günü partisi düzenledi. Sokakta doğum günü için masa hazırlayıp etrafı süsleyen Şerif Macit, "Bobi" için kemik şeklinde pasta hazırlattı.

Doğan Can Cesur

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