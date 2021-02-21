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Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı
Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Kazada küçük çocuk ağır şekilde yaralanırken, vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kazayı gören çocuğun kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı.

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı - Tıkla İzle

Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. Çocuğun hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu ayakkabısı da yola fırlayan 8 yaşındaki Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Köpeği kurtarmak için yola fırladı”

Feci kazaya tanık olan 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın kuzeni gözyaşları içinde olay anını anlattı. Çim alanda oyun oynadıklarını kaydeden yaralı çocuğun kuzeni, “Köpek yola fırlayınca Kerim yola fırladı. O da peşinden koştu. Yoldan geçen bir araba da çarparak kaçtı” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli
 

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