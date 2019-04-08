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Köpeğin gözüne deodorant sıkan kişi sosyal medyada büyük tepki gördü

Köpeğin gözüne deodorant sıkan kişi sosyal medyada büyük tepki gördü
Köpeğin gözüne deodorant sıkan kişi sosyal medyada büyük tepki gördü

Malatya’da evde beslediği köpeğin gözüne deodorant sıkarak bu anları sosyal medya hesabından “Allah’ım neden bu kadar geri zekalılar” notuyla paylaşan şahıs büyük tepki gördü.

Köpeğin gözüne deodorant sıkan kişi sosyal medyada büyük tepki gördü - Tıkla İzle

İnönü Üniversitesinde okuduğu ve isminin Ö.D. olduğu ileri sürülen şahıs, evinde beslediği Golden cinsi köpeğin gözüne deodorant sıktı. Deodoranttan gözleri yanan köpek rahatsızlanarak kıvrandı. Şahıs bu anları sosyal medya hesabından “Allah'ım neden bu kadar geri zekalılar” notuyla paylaştı

Görüntülerde şahsın, deodorantı köpeğin yanında bulunan papağana da çevirerek "Sıkayım mı" dediği görülüyor. Ö.D.'nin paylaştığı görüntüler izleyenler tarafından köpeğe işkence olarak yorumlanırken, sosyal medya kullanıcıları şahsa büyük tepki gösterdi.

Malatya Doğa ve Hayvanlar için El Ele Derneği Başkanı Gülsüm Fırat, olayın ardından Doğa Koruma Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şahsın evine giderek duruma tepki gösterdi. Köpeğin durumunu inceleyen ekipler köpekte herhangi bir yaralanma tespit etmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gülsüm Fırat, her hafta köpeğin ve papağanın kontrol edileceğini söyledi.  

Barış Türel

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