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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı
Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı

Van’da bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtardı - Tıkla İzle

Van'ın İpekyolu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenlik görevlisi Murat Borazan kurtardı. Sabah saatlerinde okul yolunda köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Harun Işık, küçük sıyrıklarla olayı atlattı.

İHA muhabirine o anları anlatan okul güvenlik görevlisi Murat Borazan, “Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı” dedi.

Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yunus Tuğrul
 

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