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Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar
Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Edirne’de zehirlendiği öne sürülen köpeğin fenalaştığını gören vatandaşlar, köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptı. Köpeğin hayata tutunması için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar - Tıkla İzle

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde esnafın sevimli can dostlarından olan köpeğin aniden fenalaştığını gören esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede çok sayıda vatandaş ve esnaf, köpeğe su içirip yoğurt yedirdi. Köpeğin dakikalar geçtikçe fenalaştığını gören bir esnaf, uzun süre köpeğe 'Hadi kızım' diyerek kalp masajı yaptı. Anne köpeğin zor anlar yaşadığını gören vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygın haldeki köpek, veteriner kliniğine götürüldü.

Şener Urfa

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