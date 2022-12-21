Köpeğin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptılar

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde esnafın sevimli can dostlarından olan köpeğin aniden fenalaştığını gören esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede çok sayıda vatandaş ve esnaf, köpeğe su içirip yoğurt yedirdi. Köpeğin dakikalar geçtikçe fenalaştığını gören bir esnaf, uzun süre köpeğe 'Hadi kızım' diyerek kalp masajı yaptı. Anne köpeğin zor anlar yaşadığını gören vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Baygın haldeki köpek, veteriner kliniğine götürüldü.

Şener Urfa

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