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Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan zanlı yakalandı

Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan zanlı yakalandı
Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan zanlı yakalandı

Samsun’da annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genci "Niye bakıyorsun" tartışmasında bıçakla yaralayan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşam üzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs. Burak E.'ye “Niye bakıyorsun?" diyerek genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E., 3 bıçak darbesiyle yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ö. S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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