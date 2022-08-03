Köpeğini tekmeledi, yetmedi kaldırıp yere savurdu

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Ambarlı mahallesi, Öğretmenler caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir şahıs, emirlerine uymaması üzerine sinirlenerek köpeğine tekme attı. Bununla da yetinmeyen vicdansız adam, köpeğini kucağına alıp yere savurdu. Zavallı hayvanı sürükleyerek götürmeye çalışırken sert şekilde tokatlar atarak dövdü. Köpeği tasmasından tutup çekerek bir apartmana giren şahsa çevredeki vatandaş, "Sen ne yapıyorsun? " diyerek tepki gösterdi. Görenleri hayrete düşüren olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

O anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde adamın köpeği önce yerde tekmelemesinin ardından kucağına alarak yere savurduğu ve tasmasından tutarak götürmeye çalışırken hayvana defalarca tokat attığı görüldü.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli