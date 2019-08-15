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Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü

Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü
Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü

Tokat’ın Niksar ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesi Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde M.G. (46) ile İbrahim Kayışkıran (59) arasında köpek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.G. av tüfeği ile İbrahim Kayışkıran ile olay yerine gelen oğlu Yusuf Kayışkıran'ı (30) yaraladı. Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan baba ile oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.G. suç aleti ile birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  

Sedat Özata

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