Köpek sürüsünün saldırısına uğramıştı, korku dolu o anları anlattı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde Tayfun Esmer (42), akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Onlarca köpeğin arasından Esmer'i mahalle sakinleri arabalarla barikat kurarak kurtardı. Dehşet dolu anları anlatan Esmer, kendisinin de hayvansever olduğunu belirterek, başıboş gezen köpeklere bir çare bulunmasını istedi.

“Bir umut bağırıyorsun”

Köpek sürüsü ile başa çıkamadığını dile getiren Esmer, “Ablamı ziyarete gidiyordum, otobüsten indikten sonra siteye doğru yürüdüm. Arka tarafta villaların olduğu tarafta önce bir tane köpek geldi ve püskürtmek için köpeğe ‘Hoşt' dedim. Bir anda kalabalık oldular. Villa çitlerine doğru geri çekildim. Bağırarak korkutmaya çalıştım, bu yüzden sesim kısıldı. Çok bağırdım, geri püskürtmeye çalıştım ama sayıları çok fazlaydı. Ardından köşeye sıkıştırdılar ve grubun alfasının saldırısı ile hepsi saldırmaya başladı. Ellerimle ve ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bir yerden sonra takatim kesildi, mücadele edemedim. Bir umut bağırıyorsun bir araç gelip kurtarsın ya da insanlar gelip taş atsın diye. O an hiçbir şey yapamıyorsun, eğilip kalkamıyorsun. Kabanımı parçalamışlar, ayaklarıma saldırmışlar fark etmedim bile. Düşmemeye çalıştım boğazıma saldırmasın diye. Tam düşerken o sırada bir bayan sesi duydum. O sırada geri çekildiler, ben tam hatırlamıyorum. O bayanın sesinden sonra bir de erkek sesi duydum, sanırım karı kocaydılar. Yaklaşık 5-6 metre geri çekildiler ama ayakta duramadım. Duyan kişi de ablamın alt komşusuymuş sesleri duyan, köpekler de bize doğru geliyormuş. Köpeklerin böyle hareketli olduğunu gördükleri için bir olay olduğunu düşünüp geri benim yanıma doğru gelmişler. Araçla barikat kurup köpekleri savuşturdular. Sonrasında ‘Kanları silelim' dediler. Başta anlamadım, kafamı aşağı çevirdiğimde ayaklarım kanlar içerisindeydi. Şehir Hastanesi'nin acil servisine yetiştirdiler. Çok şükür saniyelerle bu şekilde kurtulduk” ifadelerini kullandı.

“Dayanamayacak duruma geldim”

Saldırı öncesinde ablasının çevrede köpek saldırısı yaşandığını söylediğini aktaran Esmer, “Daha öncesinde ablam, ‘Akşamları sakın dışarı çıkma' şeklinde uyarmıştı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. O kadar vaka duyuyoruz, yeri geldiğinde biz de uyarıyorduk. Köpeklere zulmedilsin istemiyoruz ama çocuklar nasıl dayanacak? Ben 42 yaşında insanım, ben çok zor mücadele ettim. Nefesim kesildi, bittim, dayanamayacak duruma geldim. İnsanlar yetişmese çok daha kötü bir durumla karşılaşabilirdim” diye konuştu.

Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak