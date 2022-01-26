Köpekler eli boş döndü, kuşlar gagalarıyla kırmaya çalıştı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl kış mevsimi oldukça soğuk geçiyor. Bu sabah kentte hava sıcaklıklarının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle sahilde bulunan süs havuzları buz tuttu. Adeta kayak pistine dönüşen süs havuzu drone ile havadan da görüntülendi. Sabah saatlerinde süs havuzuna gelen köpekler, havuzun buzlu olduğunu anlayınca çareyi başka yerlerde su aramakla bulurken, güvercinler ve martılar ise buzları gagalarıyla kırarak su içmeye çalıştı. Süs havuzunun çevresinde de uzunca buz sarkıntıları meydana gelirken, vatandaşlar ise Tekirdağ'da böyle soğuk görmediklerini ifade etti.

“Bu sene Sibirya'da yaşıyoruz”

Buz havuzunun çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Ali Yakut, “Bu sene Sibirya'da yaşıyoruz. Şuraya bakın. Ben fazla üşümem, 10 yaşımdan beri sabahları bir bardak pekmez içiyorum. Normalde üşümem ama tabi eldiven giyiyoruz. 67 yaşındayım, böyle soğuk görmedim. Sabah eksi 6 dereceydi şimdi yine 3 derecede” dedi.

Halil Dağ

