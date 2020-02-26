Köpekler saldırdı, darbeyi ise yere düşerek aldı

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün Gemerek ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen İ.U., bir anda karşısına çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Can havliyle köpeklerden kurtulmak isteyen İ.U., park halinde bulunan aracın etrafında bir tur döndükten sonra üzerine çıkmayı başardı. Bir süre aracın üzerinde bekleyen İ.U. köpeklerin uzaklaştığını fark edince aracın üzerinden inmeye çalıştı. Tam aracın üzerinden ineceği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düştü. Hafif şekilde yaralandı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı. Olayı sabah güvenlik kamerasından gören Seyyit Yılmaz (22) ise, “Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımda bir köpeğin bir adama saldırdığını gördüm. Adam kaçmak için arabanın üzerine çıktı ve mecburi olarak düştü” dedi.

Erhan Aksoy

