Köpekler saldırdı, motordan inen şahıs hayvanlara kızarak kovaladı

Alınan bilgiye göre, sokak köpekleri seyir halindeki üç tekerlekli motosiklete bir anda saldırdı. Sürücü motoru kullanmakta güçlük yaşarken, yanında bulunan kişi aşağı indi. Aşağı inen şahsı, köpeklere bağırarak kızması ilginç görüntüler oluşturdu. Korkan köpekler bölgeden uzaklaşırken, motosiklet yoluna devam etti.

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleyman Cenk İdaye

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