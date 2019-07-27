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Köpekler ve drone'la arama çalışmaları sürüyor

Köpekler ve drone'la arama çalışmaları sürüyor
Köpekler ve drone'la arama çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki çocuğun aranmasına 10. günde de devam ediliyor.

Köpekler ve drone'la arama çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel nedeniyle kaybolan 7 kişiden 5'i arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu. Kayıp olan 3 yaşındaki Kaan Tengel ile 7 yaşındaki Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde tekrardan başladı. JAK, AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ekipleri dere içinde olmak üzere toplam 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ile 22 kilometrelik hatta arama yapıyor.  

Ali Yıldız

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