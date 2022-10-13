Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı

Bakırköy'de Ataköy'de arkadaşları ile birlikte yol kenarında yürüyen çocuklara köpekler havlamaya başladı. Köpeklerden kaçan çocuklardan Zana Rojhad Canyeva'ya (10) yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Canyeva hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.B gözaltına alınarak emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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