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Köpeklerden kaçarken canından oldu

Köpeklerden kaçarken canından oldu
Köpeklerden kaçarken canından oldu

Ordu’da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi köpek saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi'nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkil'e Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Metin Akyürek

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