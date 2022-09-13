Köpeklerden kaçarken otomobilin altında kalan genç kızın ikinci duruşması yapıldı

Olay, 5 Mart günü İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesiyle korkup yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen Ahmet Y.'nin kullandığı otomobil Kallı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan Kallı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı yoğun bakımdaki tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti.

Isparta 2. Asliye ve Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen sürücü Ahmet Y.'nin avukatı katıldı. Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Y. duruşmaya katılmadı. İlk celse itibari ile kurulan ara kararda kusur durumuna yönelik dosya Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi. Bu rapor celse arasında dosyaya intikal etti. Açıklanan raporda yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin kaldırımda yürüyen yayalara saldırmasının asli etken olduğu, Rabia Kallı'nın tali kusurlu olduğu sanık sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu bildirildi.

Bilirkişi raporuna göre tali kusurlu bulunan ve her iki rapor arasında çelişki oluştuğunu dile getiren avukat Ferhat Taşbinar bu duruma itiraz ederek dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna gönderilmesini talep etti fakat mahkeme başkanı talebi reddetti. Talimat mahkemesinde Rabia'nın arkadaşının dinlenmesi üzerine mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Rukiye Senem Ok